دي مايو: ندعم إجراء انتخابات شاملة في ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إنّ سلطات بلاده تدعم إجراء عملية انتخابية شاملة وشرعية في ليبيا.

وأكّد رئيس الدبلوماسية الإيطالية دي مايو على أنّ ليبيا على رأس أولويات إيطاليا، مشددا على ضرورة الالتزام بالاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 من ديسمبر الجاري.

وأشار دي مايو، أنّ التحدي الأكثر إلحاحا بالنسبة لإيطاليا في منطقة البحر الأبيض المتوسط هو تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وذكّر وزير الخارجية الإيطالي بمؤتمر باريس الذي دعا الفاعلين الليبيين إلى الالتزام البناء بعملية انتخابية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية.