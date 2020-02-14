دي مايو: وجدت انفتاحاً على وقف إطلاق النار في بنغازي

دي مايو: علينا العمل بجد من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا. [شعبة إعلام قوات حفتر]

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إنه وجد في مدينة بنغازي، انفتاحاً صادقا على فكرة أن اللجنة العسكرية المشتركة يمكن أن تكون محفلا للسعي إلى حل لوقف إطلاق النار في ليبيا.

ونقلت وكالة “آكي” للأنباء عن الوزير قوله حول نتائج لقائه ببنغازي مع خليفة حفتر، إن المحفل المقترح الآخر، هو عقد مؤتمر للداخل الليبي، والذي ما يزال يجهد بالانطلاق بسبب وجود مقاومة، وفق قوله.

وأكد وزير الخارجية الإيطالية عقب لقائه خليفة حفتر في الرجمة، الخميس، أن إيطاليا لا تقبل بأي تدخل خارج في الأزمة الليبية، وأنه من الضروري احترام نتائج مؤتمر برلين من كلا طرفي النزاع.

وكتب دي مايو عبر صفحته على فيسبوك يقول:

يجب علينا العمل بجد من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، ولا يمكن أن يكون الرد عسكريا بأي شكل من الأشكال، ولا عبر الأسلحة أو القصف، فالطريق إلى الأمام يجب أن تكون للحوار والدبلوماسية بلا شك، والطريق نحو حل الأزمة الليبية لاتزال معقدة، وبالتالي لا توجد انتصارات أو شعارات من أي نوع.

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