«دي مايو»: وجود فاغنر في ليبيا يمثّل عامل عدم إستقرار للناتو ومنطقة المتوسط

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إنّ وجود المرتزقة الروس في ليبيا، لا يزال يمثل عاملاً من عوامل عدم الاستقرار لحلف شمال الأطلسي الناتو ولمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​بأسرها.

جاء ذلك خلال إحاطة برلمانية قدمها دي مايو، أمس الثلاثاء، أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين لمجلسي النواب والشيوخ، ذكر أنّ مرتزقة فاغنر تستفيد من الدعم اللوجستي للطيران الروسي، وأنّه يزال يمثل عاملاً من عوامل عدم الاستقرار في ضوء تغلغل موسكو المتزايد في منطقة الساحل وإفريقيا.

وشدد دي مايو على ضرورة درء أفق وجود حكومتين متوازيتين في ليبيا والذي تعتبر كل منهما الأخرى غير شرعية، مؤكدا التزام المجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة بتجنب مخاطر مزيد التشرذم الاجتماعي والمؤسسي والحفاظ على التقدم فيما يتعلق بالاستقرار.

وتابع دي مايو أنّه في ضوء الزيادة التدريجية في التدفقات غير النظامية للمهاجرين، يظل التواجد والمساعدة التقنية للسلطات الليبية أمرًا محوريًا بغية تعزيز استقلالية أكبر في الإدارة المتكاملة لحدود البلاد وفي مكافحة الاتجار بالبشر.