«دي مايو» يبحث مع نظيره التركي تطورات الوضع في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن الوزير لويجي دي مايو التقى نظيره التركي، مولود تشاوش أوغلو على هامش الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي الناتو.

الخارجية الإيطالية وفي تغريدة عبر تويتر، أنّ دي مايو أوغلو تبادلو وجهات النظر حول مستقبل حلف شمال الأطلسي، وتطورات الوضع في ليبيا.

وفي سياق متصل أعرب المنتدى الإقليمي السادس لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط عن دعمهم المسترم، لصالح العملية السياسية في ليبيا.

وأشار المنتدى في بيانه، أنّهم يدعموا العملية السياسية بقيادة وملكية ليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف تحقيق حل سياسي للأزمة الليبية، على أساس خارطة الطريق الليبية.

وأكّد المنتدى على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في موعدها، مع ضرورة تنفيذ اتفاق .وقف إطلاق النار، وخطة العمل الشاملة التي تقضي بانسحاب جميع قوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.