«دي مايو» يدعو الأطراف الليبية إلى إنجاح الانتخابات

دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، جميع الأطراف الليبية إلى «الالتزام البناء» لإنجاح الانتخابات، في ليبيا.

وقال دي مايو، في خطاب أمام المؤتمر الرابع عشر للسفراء ومن بينهم الإيطاليين في العالم، يجب الاستمرار في دعوة الأطراف الليبية إلى الالتزام البناء، وإجراء انتخابات حرة وشاملة وعادلة وذات مصداقية، بحسب وكالة نوفا الإيطالية.

وبيّن دي مايو أنّ تحقيق الاستقرار في ليبيا موحدة وذات سيادة هو هدف استراتيجي بالنسبة لإيطاليا، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار ساري المفعول اليوم في ليبيا والعمل جار لتحقيق الهدف المعقد المتمثل في الانتخابات.

وأضاف دي مايو أن الاحتمالات لا تزال غير مؤكدة حول إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن المؤشرات تشيرى إلى زيادة التوترات حول استبعاد احتمالات انسحاب المرتزقة الأجانب من البلاد.