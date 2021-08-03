«دي مايو» يُجدد التزام بلاده الثابت تجاه ليبيا

جدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، التأكيد على التزام بلاده “الثابت” تجاه ليبيا، متحدثا عن “انتخابات حرة وديمقراطية” ستتم في نهاية العام الحالي.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن الوزير قوله، في أعقاب زيارته التي شملت العاصمة طرابلس وبنغازي وطبرق: “التزام إيطاليا ثابت، ونحن نعمل بلا كلل والنتائج تأتي”، منوها بأن “الهدف الأول الذي تحقق بلا شك هو ولادة حكومة وحدة وطنية، لم يكن من الممكن تصورها قبل عام”.

وأضاف: “دعونا نركز الآن على الانتخابات المقبلة في الرابع والعشرين من ديسمبر،، والتي ستكون (انتخابات حرة وديمقراطية) وستمثل مرحلة أخرى في العملية السياسية الليبية التي تجري بدفع من المجتمع الدولي، وإيطاليا في المقدمة”.

واعتبر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن “مساعدة ليبيا، أيضًا من خلال زيادة التبادلات الاقتصادية، تعني العمل من أجل الامن في البحر الأبيض المتوسط ​​، وحماية حياة الناس من المتاجرين بالبشر، ومكافحة الإرهاب بلا هوادة”.

وتابع: “في هذا الصدد، فإن بلادنا مرجعية واضحة… لنرافق ليبيا نحو الانتقال المؤسسي المأمول”.

وأوضح الوزير الإيطالي أن “زياراتي إلى طرابلس وبنغازي وطبرق، كانت للتأكيد على ذلك للمؤسسات المحلية، لذلك يجب أن يشكل إجراء انتخابات حرة وديمقراطية مرحلة أخرى في العملية السياسية الليبية التي تتقدم بدافع من المجتمع الدولي وفي مقدمته إيطاليا”.