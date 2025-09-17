دي ميستورا في الجزائر..خطوة حاسمة نحو حل النزاع في الصحراء الغربية

استقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، المبعوث الأممي للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا، مؤكداً دعم الجزائر الكامل للأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية، بما يضمن حقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف في تقرير المصير، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجاء اللقاء في وقت تشهد فيه قضية الصحراء الغربية تحركات دبلوماسية مكثفة، مع اقتراب اجتماع مجلس الأمن المزمع عقده في أكتوبر المقبل، والذي ينتظر أن يقدّم فيه دي ميستورا تقريره حول مساعيه لإعادة إطلاق مفاوضات السلام بين طرفي النزاع: المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.

وأكد عطاف خلال اللقاء على ضرورة أن تنضوي جميع المساعي والمبادرات تحت سقف مبادرات الأمم المتحدة، لتنظيم مفاوضات مباشرة وغير مشروطة، تهدف إلى إيجاد حل شامل ومستدام للنزاع.

كما شدد الوزير الجزائري على تمسك بلاده بالعقيدة الأممية الراسخة في مجال تصفية الاستعمار، مؤكداً أن الجزائر ستظل داعمة لأي جهود دولية تسهم في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأشار إلى أن نجاح هذه المساعي يعتمد على الالتزام الجاد من جميع الأطراف، وتحكيم القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة في حماية حقوق الشعوب.

يذكر أن قضية الصحراء الغربية تمثل واحدة من أطول النزاعات الإقليمية في إفريقيا، حيث ما تزال جبهة البوليساريو تطالب بتقرير المصير للشعب الصحراوي منذ انسحاب إسبانيا في عام 1975، في حين تعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءاً من أراضيها.

واتسمت العقود الماضية بمفاوضات متقطعة، وجولات سلام لم تؤدِ إلى حل نهائي، وسط تدخلات دبلوماسية دولية مستمرة، وتعمل الأمم المتحدة منذ سنوات على الوساطة بين الطرفين عبر بعثة “مينورسو” لضمان تنظيم استفتاء لتقرير المصير، رغم تعثر العملية مراراً بسبب الخلافات حول صيغة الاستفتاء وحدود المشاركة.