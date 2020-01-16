د. زرموح: رسالتي للمجلس الرئاسي

كتب الدكتور عمر زرموح الخبير الاقتصادي ورئيس منظمة الحوار الوطني، تحت عنوان “رسالتي للمجلس الرئاسي من أجل حماية ليبيا من سلبيات مؤتمر برلين”.

وقال د. زرموح:

مازلت متشائما من مؤتمر برلين وأخشى أن يقرروا شيئاً لصالح حفتر المتمرد على الشرعية.

أعتقد أن هناك نقطتين مهمتين: الأولى: أن يقدم السيد الرئيس فايز السراج مشروع متكاملا أو مذكرة قوية تشبه خطابه في الأمم المتحدة يُحدد فيها موقف ليبيا وحكومته بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا التي يعترف بها العالم ويؤكد فيها أنه لا يجوز بكل المعايير الأخلاقية والقانونية الدولية وكافة مواثيق الأمم المتحدة أن تقف أمامنا في هذا المؤتمر دول معتبرة تناصر انقلابيا لا عهد له ولا ميثاق، وأن الموقف الصحيح يجب أن يكون إلى جانب الحكومة الشرعية دون أي تحفظ.

الثانية: أن يكون الرئيس التركي السيد أردوغان قد ربط ربطاً محكماً مع الروس وخاصة من خلال مصالح الروس في تركيا وفي ليبيا.