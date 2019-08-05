د. زرموح لـ«عين ليبيا»: على شركات الخطوط الليبية أن تُعيد النظر في أسعار تذاكرها

علق الدكتور عمر زرموح الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية في تصريح خص به «عين ليبيا» على قرار شركة الخطوط الجوية الليبية بتخفيض أسعار التذاكر بنسبة 7%.

وقال د. زرموح إن هذا القرار جيد من حيث المبدأ، لكن المواطن المثقل بأعباء الحياة يتوقع تخفيضاً أكثر.

وأضاف يقول:

وفي هذا الخصوص أود العودة إلى أصل المشكلة وهي أن الخطوط الليبية رفعت أسعار تذاكرها بنسبة عالية بسبب الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، ومن المعروف أن شركة الخطوط لا تدفع كل مصروفاتها بالنقد الأجنبي، بمعنى أن المكون الأجنبي في هذه التكلفة قد لا يكون بتلك النسبة العالية التي تبرر ذلك الارتفاع في أسعار التذاكر.

أضف إلى ذلك أن أسعار التذاكر يجب أن تحددها السوق من خلال المنافسة بين شركات الطيران المحلية، بينما ما حصل يعتبر عملاً احتكارياً وبتعارض مع قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 وخاصة المادة 1282 وما بعدها التي تؤكد على مبدأ المنافسة ومنع الاحتكار ومنع الإخلال بقواعد السوق، بل وتفرض عقوبات على المحتكرين بأشخاصهم وصفاتهم.