ذئب «ابن آوى» مهدد بالانقراض في ليبيا

كشف مدير مكتب الاعلام بالجمعية الليبية لحماية الحياة البرية أحمد القايدي، أنّ ذئب «ابن آوى» مهدّد بالانقراض نهائيا نتيجة للتمدد العمراني في الأماكن التي يعيش فيها، والصيد الجائر للفرائس الذي يتعرض له.

وأبدى القايدي استغرابه من عملية صيد الذئاب وذبحها لأن لحومها محرمة شرعا، معتبراً أنّه يقتل للمتعة وهو يعتبر جرائم ضد الحياة البرية في ليبيا.

وبيّن القايدي أنّ ليبيا لا تملك ذئاب بجميع أنواعها والموجود هو إحدى فصائل ابن آوى التي كانت تعيش في منطقة سهل الجفارة والقربوللي وسوق الخميس ومدينة الخمس.

وأضاف القايدي أنّه يوجد نوع آخر من الذئاب وهو فصيل صحراوي الذي يعيش في جنوب الجبل الأخضر وجنوب جبل نفوسة وقرب منطقة الواحات.