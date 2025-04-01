 ذات إمكانيّات خارقة.. الصين تكشف عن مسيّرة قتالية جديدة  

حققت الصين اختراقاً جديداً في القدرات الدفاعية، عبر إطلاق طائرة مسيرة مزودة بتقنيات “الذكاء الاصطناعي“.

وبحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست”، فإن “أحدث طائرة مسيرة صينية من طراز “رينبو-9″ (Cai Hong-9) والمزودة بالذكاء الاصطناعي قادرة على قطع مسافة تزيد عن 10 آلاف كيلومتر”.

ووفقا للصحيفة، فإن شبكة “سي سي تي في” الاجتماعية الحكومية، عرضت لقطات للطائرة “رينبو-9″ أثناء اختبارات الطيران في مطار بمقاطعة شانشي، حيث نفذت الطائرة رحلة جوية استمرت أكثر من 20 ساعة”.

وأفاد الخبير العسكري الصيني سون جونغبينج، “أن تركيب أنظمة الذكاء الاصطناعي على الطائرة يعزز إلى حد بعيد من فعاليتها القتالية”، مشيرا إلى أن “رينبو-9″ يمكنها التحكم بعدة طائرات مسيرة في وقت واحد، كما يمكنها العمل بالتنسيق مع طائرات مقاتلة مأهولة”.

ووفق صحيفة “روسيسكايا غازيتا”، “صُممت الطائرة للبقاء في الجو لمدة تصل إلى 40 ساعة، مع سرعة تحليق تتراوح بين 0.5 و0.75 ماخ (ما يعادل نحو 800 كم/ساعة)، مما يمكنها من قطع مسافة تزيد عن 10 آلاف كيلومتر”.

وبحسب الصحيفة، “تعد “رينبو-9″ التي طورتها شركة الصين للعلوم والتكنولوجيا الفضائية (CASC) الأكثر تقدما ضمن أسرة الطائرات المسيرة، حيث يبلغ باع جناحها 24.8 م، مما يوفر قوة رفع كافية لتنفيذ مهام طويلة الأمد على ارتفاعات تزيد عن 10 آلاف متر”.

وفي يناير الفائت، كشفت الصين عن “طائرة الاستطلاع الشبحية بدون طيارCH-7، وهي المنصة التي ستقوم بمهام المراقبة عالية المخاطر فوق الأراضي المعادية لبكين، وإرسال بيانات الهدف إلى القاذفات”.

وأشارت صحيفة Global Times الصينية، إلى “أن الطائرة CH-7 تطورت من تصاميم منصة مسلحة أكبر إلى طائرة استطلاع بدون طيار أصغر وأخف وزناً وأكثر قدرة على التخفي، تهدف إلى اختراق المجال الجوي المتنازع عليه، وتحديد الأهداف عالية القيمة للمنصات المسلحة للتعامل معها من نطاقات بعيدة المدى”.