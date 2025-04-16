ذات تقنيات متقدمة وأسعار أقل.. آبل تطوّر نماذج جديدة من «النظارات»

كشفت تقارير تقنية حديثة “أن شركة آبل تعمل على تطوير جيلين جديدين من نظارات الواقع الافتراضي Vision Pro، في إطار سعيها لتوسيع استخدامات الواقع المعزز وتقديم حلول أكثر تطورًا شوأقل تكلفة”.

وبحسب ما نقله المدوّن التقني المعروف، مارك غورمان، “فإن آبل تطوّر نموذجين مختلفين من النظارة، حيث سيكون الأول أخف وزنًا بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالإصدار الحالي الذي يزن حوالي 680 غرامًا، كما أنه سيأتي بسعر أقل قد لا يتجاوز 2000 دولار أمريكي، مما يجعله أكثر جذبًا للمستهلكين العاديين”.

ووفق صحيفة “ميل”، “يركز النموذج الثاني، وفقًا للتسريبات، “على المستخدمين المحترفين، إذ سيدعم الاتصال السلكي المباشر مع أجهزة ماك بوك، مما يتيح سرعات عالية في نقل البيانات وأداءً استثنائيًا في التطبيقات المتخصصة”.

وبحسب الصحيفة، “تشمل الاستخدامات المحتملة لهذا النموذج: الجراحة الإلكترونية، حيث يحتاج الأطباء إلى دقة عرض فائقة أثناء العمليات، محاكاة الطيران، لتدريب الطيارين ضمن بيئات افتراضية غامرة وعالية الدقة”.

وأوضح غورمان “أن هذه التحديثات تأتي استجابة لتحديات الإصدار الحالي من Vision Pro، خصوصًا الوزن المرتفع والسعر الباهظ، حيث يبلغ سعر النظارة الحالية 3,499 دولارًا أمريكيًا”.

ومن المتوقع، بحسب التقرير، “أن يتم طرح الطراز الأول في الأسواق خلال الربع الأول من عام 2026، فيما لم يُحدد بعد موعد إطلاق الطراز الثاني، وسط ترقب للإعلان الرسمي من آبل”.