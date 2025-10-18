ذعر في الأجواء الصينية.. هبوط طائرة بعد اندلاع حريق بشكل مفاجئ!

شهدت رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية الصينية حالة من الذعر، اليوم السبت، بعدما اشتعلت بطارية ليثيوم داخل حقيبة في خزانة الأمتعة العلوية، ما أجبر الطاقم على تحويل مسار الطائرة والهبوط اضطرارياً في مطار بودونغ الدولي بمدينة شنغهاي.

وكانت الطائرة، التي تنفذ الرحلة CA139، قد أقلعت من مدينة هانغتشو متجهة إلى مطار إنشون في كوريا الجنوبية، قبل أن يلاحظ الطاقم اندلاع النيران في حقيبة داخل مقصورة الركاب، بحسب بيان رسمي نشرته الشركة على منصة “ويبو” الصينية.

وأكد البيان أن “البطارية اشتعلت تلقائيًا، لكن الطاقم تعامل مع الحادث بسرعة ووفقًا للإجراءات المتبعة، دون تسجيل أي إصابات بين الركاب أو الطاقم”.

وقد أفاد بعض الركاب بسماع دوي انفجار داخل مقصورة الأمتعة، فيما أظهرت صور التقطها أحد المسافرين ألسنة لهب تتصاعد من الخزانة العلوية.

وبحسب موقع FlightRadar24، فقد أقلعت الطائرة في الساعة 9:47 صباحًا بالتوقيت المحلي، وانعطفت فوق البحر بين الساحل الشرقي للصين وجزيرة كيوشو اليابانية، قبل أن تهبط في شنغهاي بعد الساعة 11 صباحًا بقليل.

الحادث يعيد إلى الواجهة مخاطر بطاريات الليثيوم على متن الطائرات، رغم التحذيرات المتكررة بخصوص نقلها في الأمتعة اليدوية، لما تشكله من خطر حقيقي في حال حدوث خلل أو تسريب حراري.