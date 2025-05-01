ذعر وهلع في خراسان رضوي.. زلزال يضرب شمال شرقي إيران ويصيب 29 شخصاً

في ساعة مبكرة من صباح اليوم، استفاق سكان محافظة خراسان رضوي شمال شرقي إيران على وقع زلزال عنيف، تسبب بحالة من الذعر بين الأهالي، وأدى إلى إصابة العشرات خلال محاولتهم الفرار من منازلهم، رغم عدم تسجيل أي أضرار مادية مباشرة.

وأعلنت وكالة “مهر” الإيرانية، أن الزلزال الذي هزّ المنطقة بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن إصابة 29 شخصاً، جميعهم أثناء الهروب خوفاً من الانهيارات.

وأوضحت أن جميع المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج، باستثناء شخص واحد لا يزال تحت الرعاية.

وكانت الهزة الأرضية ضربت في تمام الساعة 05:10 صباحاً بالتوقيت المحلي (04:40 بتوقيت موسكو)، على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض، وشملت خمس مدن في المحافظة، أبرزها: تربت حيدرية، روشتار، غناباد، وتايباد، إضافة إلى مدينة مشهد، عاصمة خراسان رضوي، دون أن ترد أنباء مؤكدة عن إصابات هناك.

ويأتي هذا الزلزال بعد نحو شهر من هزة مشابهة ضربت منطقة نطنز في إقليم أصفهان وسط إيران، بقوة مماثلة بلغت أيضاً 5 درجات، حيث يقع أحد أهم المواقع النووية في البلاد، ورغم عدم وقوع إصابات حينها، إلا أن الزلزال تسبب في تحطم نوافذ عدد من المنازل في القرى المجاورة.