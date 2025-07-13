ذكاء اصطناعي ضد هيمنة غوغل.. متصفح «أوبن أيه آي» يقترب من الإطلاق

شهدت ثروة الملياردير الأمريكي بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، انخفاضاً حاداً بلغ نحو 51 مليار دولار خلال أيام قليلة، بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، وذلك نتيجة التزامه المتزايد بالتبرعات الخيرية.

وتراجعت ثروة غيتس إلى 124 مليار دولار بحلول يوم الخميس الماضي، بعد أن كانت تقدر بـ 175 مليار دولار في الثالث من يوليو، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الثاني عشر على قائمة أغنى الشخصيات في العالم.

ويأتي هذا الانخفاض في ظل تبرعات غيتس الضخمة، المرتبطة بتعهده بعدم ترك ثروته الضخمة وراءه، حيث أعلن في مايو الماضي عزمه التبرع بـ 99% من ثروته خلال العشرين عامًا القادمة، قبل إغلاق “مؤسسة بيل وميليندا غيتس” في 31 ديسمبر 2045.

وكتب غيتس في منشور سابق بتاريخ 8 مايو: “سيتحدث الناس عني كثيراً بعد وفاتي، لكنني أصر على ألا يكون من بين ما يُقال إنني متّ وأنا من الأثرياء”، مشيراً إلى أن هناك مشكلات ملحّة في العالم تستحق هذه الأموال أكثر من بقائها في حساباته الشخصية.

وقد تجاوز غيتس على قائمة الأغنياء شريكه السابق في مايكروسوفت، ستيف بالمر، مالك فريق لوس أنجلوس كليبرز، الذي بات يحتل المرتبة الخامسة بثروة قدرها 173 مليار دولار، بينما يتربع إيلون ماسك على رأس القائمة بثروة تتجاوز 360 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن قرار غيتس جاء بعد تأثره بعمل مؤسسته في تمويل حملات توزيع اللقاحات ضد أمراض يمكن علاجها مثل الإسهال والالتهاب الرئوي، والتي لا تزال تفتك بأعداد كبيرة من الأطفال في الدول النامية.

كما تزامن قرار غيتس مع تراجع المساعدات الخارجية المقدمة من الولايات المتحدة وأوروبا، نتيجة النزاعات الدولية في كل من أوكرانيا وإسرائيل، وهو ما وصفه غيتس بـ”تباطؤ في التقدم” في مجال التنمية العالمية، مؤكداً أنه لا ينوي التراجع عن خططه رغم ذلك.

يُذكر أن مؤسسة بيل وميليندا غيتس، التي تأسست عام 2000، تُعد واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية في العالم، وقد قدمت أكثر من 100 مليار دولار في شكل مساعدات إنسانية وتنموية منذ إنشائها.