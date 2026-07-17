من الجزائر إلى البرازيل.. أبطال ليبيا «يحجزون مقعدهم» في بطولة العالم

حقق المنتخب الليبي للكرة الحديدية إنجازًا لافتًا خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية التي استضافتها الجزائر، بعدما حصد أربع ميداليات ملونة توزعت بين ذهبيتين وفضية وبرونزية، ليضمن التأهل إلى نهائيات بطولة العالم المقررة في البرازيل خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأعلنت وزارة الرياضة أن هذا الإنجاز جاء ثمرة مشاركة مميزة للمنتخب الوطني وسط منافسة قوية من أبرز المنتخبات الأفريقية في رياضة الكرة الحديدية، مؤكدة أن النتائج تعكس التطور المتواصل للعبة على المستوى القاري.

وأوضحت الوزارة أن مشاركة المنتخب جاءت برعاية ودعم منها، ضمن جهودها المستمرة للاهتمام بالمنتخبات الوطنية وتوفير الظروف المناسبة أمام الرياضيين لتمثيل ليبيا في مختلف البطولات القارية والدولية بصورة مشرفة.

ونجح اللاعب عبدالمهيمن الزنتوتي في التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي، قبل أن يضيف ذهبية ثانية لليبيا برفقة زميله راشد سويسي في منافسات الزوجي.

كما حقق منتخب ليبيا تحت 19 عامًا الميدالية الفضية في منافسات الزوجي، عبر الثنائي عبدالمعز الزنتوتي ومحمد رحومة، فيما حصد المنتخب الوطني النسائي المركز الثالث والميدالية البرونزية بواسطة الثنائي ساجدة المرادي وريتاج شويشين.

وأكدت وزارة الرياضة أن هذه النتائج تمثل انعكاسًا للجهود التي يبذلها اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية، مشيرة إلى أن النجاحات المتتالية للكرة الحديدية الليبية تعزز حضورها على الساحة الأفريقية، وتدعم طموحات المنتخبات الوطنية لتحقيق مزيد من الإنجازات ورفع اسم ليبيا في المحافل الدولية.