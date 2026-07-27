ذهب وفضة وبرونز.. المنتخب الليبي لـ«القوس والسهم» يحقق إنجازاً قارياً جديداً

حقق المنتخب الوطني الليبي للرماية بالقوس والسهم إنجازًا قاريًا جديدًا، بعد حصد خمس قلائد متنوعة خلال مشاركته في بطولة أفريقيا المقامة بمدينة وهران الجزائرية، ليؤكد تطور مستوى الرياضة الليبية وقدرة أبطالها على المنافسة في المحافل القارية.

وجاءت أبرز نتائج المنتخب الليبي عبر منتخب الرجال تحت 21 عامًا، الذي توج بالقلادة الذهبية، بعد مشاركة الرماة عبد المالك بحرون ومحمد غريب وصفوان الأسود، في منافسات البطولة.

كما أحرز المنتخب الليبي ثلاث قلائد فضية، حيث توج الرماة مهند المجريسي وهشام الصويعي وعبد المنعم العريبي بالفضية، فيما حصل منتخب الناشئات تحت 18 عامًا على فضية أخرى، بعد مشاركة ميسم البارون وأمينة الساقزلي وفرح الزروق.

وأضافت الرامية الليبية فرح الزروق إنجازًا جديدًا بحصولها على القلادة الفضية في منافسات الفردي، بينما أحرز الرامي محمد غريب القلادة البرونزية في منافسات فردي الرجال تحت 21 عامًا.

وأشادت وزارة الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية، بهذا الإنجاز، وهنأت لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري والاتحاد الليبي للرماية بالقوس والسهم، مؤكدة دعمها المستمر للمنتخبات الوطنية.

وأكدت الوزارة حرصها على توفير الظروف المناسبة أمام الرياضيين الليبيين لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، ورفع اسم ليبيا في البطولات الإقليمية والقارية والدولية.

ويأتي هذا الإنجاز ليعزز حضور الرياضة الليبية في المنافسات الأفريقية، ويؤكد تنامي مستوى عدد من الألعاب الفردية التي نجحت في تحقيق نتائج بارزة خلال السنوات الأخيرة.