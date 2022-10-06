رأب الصدع وحل الأزمة الراهنة.. محور لقاء «المنفي» بنُخب برقة

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، بمقر المجلس في طرابلس، عدداً من أعيان وحكماء ونخب برقة.



ويأتي اللقاء لبحث الوصول إلى حل يُنهي الأزمة الراهنة في البلاد والمساهمة في تقريب وجهات النظر، بين جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأبدى المنفي دعمه لجهود حكماء وأعيان ونخب برقة، ولكل مساعيهم في رأب الصدع، ولم شمل أبناء الوطن الواحد، مؤكداً أن الأعيان والحكماء والنخب، هم جزء لا يتجزأ من مشروع المصالحة الوطنية، لتحقيق السلام بين كافة الليبيين وتجاوز الأزمة الحالية.

واستعرض الأعيان والحكماء والنخب رؤيتهم للتواصل مع جميع الأطراف لإنقاذ البلاد من شبح الانقسام والوصول للاستحقاق الانتخابي، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المجلس الرئاسي في المحافظة على استقرار البلاد، للعبور إلى بر الأمان.