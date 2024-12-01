رأسية «موسيالا» تحسم التعادل بين «بايرن ميونخ» و«بوروسيا دورتموند»

انتهت المواجهة بين بوروسيا دورتموند وضيفه بايرن ميونخ بالتعادل الإيجابي 1-1 اليوم السبت في الجولة 12 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم دورتموند بفضل مجهود فردي من الإنجليزي جيمي غيتنز في الدقيقة 27، وأدرك بايرن التعادل عبر رأسية جمال موسيالا قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وحافظ بايرن الذي رفع رصيده في المركز الأول إلى 30 نقطة على سجله خاليا من الخسارة في الدوري هذا الموسم (9 انتصارات مقابل 3 تعادلات)، كما حصد نقطته الـ17 من أصل 21 ممكنة خارج أرضه حيث حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين.

في المقابل، فشل بوروسيا دورتموند مرة جديدة في تحقيق الفوز في “دير كلاسيكر” على أرضه أمام بايرن، حيث يعود آخر انتصار له إلى 10 نوفمبر 2018 بنتيجة 3-2.

ورفع دورتموند رصيده إلى 20 نقطة ليتواجد في المركز الخامس بالدوري.

It ends all square in 𝑫𝒆𝒓 𝑲𝒍𝒂𝒔𝒔𝒊𝒌𝒆𝒓.



♦️ 90+5' #BVBFCB 1-1 ♦️ pic.twitter.com/0TbzQLAys8 — FC Bayern (@FCBayernEN) November 30, 2024