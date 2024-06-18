رأس لانوف تؤكد خلو بيئة العمل من أي مخاطر إشعاعية

أكدت شركة “راس لانوف لتصنيع النفط والغاز” سلامة بيئة العمل في الشركة من أي مخاطر إشعاعية، وذلك بعد مسح قام به فريق من مؤسسة الطاقة الذرية.

وقالت الشركة إنها طلبت إجراء مسح إشعاعي شامل لعدد من المواقع التي تستخدم نظائر مشعة في عملياتها التشغيلية، بهدف رفع معدلات السلامة في مختلف وحدات المجمع الصناعي.

وذكرت الشركة في بيان أنها أوفدت فريقاً متخصصاً للقيام بمهمة المسح قبل أيام، وأدى دوره برفقه مسؤول الملف الاشعاعي ورئيسي قسمي الصحة المهنية والتفتيش بالشركة، ورئيس قسم الآلات الدقيقة بمصنع البولي إثيلين.

وكشفت نتائج المسوحات الإشعاعية عن سلامة بيئة العمل في مختلف المواقع داخل المجمع الصناعي راس لانوف، وانتهى تقرير مؤسسة الطاقة الذرية إلى أن بيئة العمل تقع ضمن الحدود الأمنة والمقبولة عالميًا.

وأوضح البيان أن شركة رأس لأنوف، ترتبط باتفاقية مع مؤسسة الطاقة الذرية للاستفادة من الخدمات التخصصية الحصرية التي تقدمها المؤسسة في مجال المسح الإشعاعي.