رؤساء اللجان بـ«الأعلى للدولة» تصل طبرق

أفاد مصدر مسؤول لـ”عين ليبيا” بوصول رؤساء اللجان في المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، إلى طبرق، قبيل يوم من انعقاد جلسة مجلس النواب الخاصة بتكليف حكومة جديدة.

ويعقد مجلس النواب الليبي، جلسة رسمية، يوم غد الخميس، ستخصص لاختيار رئيس الحكومة الجديدة.

ونصت خارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب في وقت سابق بالإجماع، على أن تتولى اللجنة المُكشلة من مجلس النواب التشاور مع لجنة المجلس الأعلى للدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري متضمنًا تحديدًا دقيقًا للمواد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي.

كما نصت خارطة الطريق على أن تقوم رئاسة مجلس النواب بإحالة أسماء المترشحين لرئاسة الحكومة، بعد الاستماع لمشاريعهم، إلى المجلس الأعلى للدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم على أن يكون التصويت لاختيار أحد المترشحين في جلسة يوم غد الخميس.

يُشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أكد في مؤتمر صحفي، في وقت سابق، أن التوافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب هو أمر حتمي للخروج من المشهد بشكل مشرف، وأنه من الضروري التوافق على خارطة طريق يكون أساسها المسار الدستوري وتنتهي بإقامة انتخابات في أقرب الآجال، وأن هذا المسار له الأولوية لدى المجلس الأعلى للدولة.

ولفت المشري إلى أنه طيلة الأسابيع الماضية كانت هناك اتصالات مباشرة مع مجلس النواب على مختلف المستويات.

وأضاف المشري: “وجدنا تجاوبًا من مجلس النواب ونحاول الآن بناء الثقة بين المجلسين بعد أن كانت مفقودة لفترة من الوقت”.

من جانبه قال عضو مجلس الدولة موسى فرج، إن هناك عددا لا بأس به من زملائهم متوافقون مع ما يفعله مجلس النواب، وأن الأمر سيحسم بينهم في جلستهم القادمة.