رؤساء المحاكم الابتدائية يشاركون في ورشة النزاع الانتخابي بتونس

انطلقت في العاصمة التونسية، ورشة العمل الخاصة بالنزاع الانتخابي، التي تنظمها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بدعم من مشروع دعم الانتخابات في ليبيا (UNDP –UNSMIL)، بمشاركة رؤساء المحاكم الابتدائية.

وتهدف الورشة إلى تعزيز المعرفة القانونية وتطوير آليات تسوية النزاعات الانتخابية، في إطار استعدادات المفوضية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، ومديرة المكتب القانوني بالمفوضية آلاء الشيباني، حيث أكدا أهمية تعزيز التعاون بين المفوضية والسلطة القضائية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وتضمّن برنامج اليوم الأول جلسات تدريبية قدّمها خبراء في القانون والانتخابات، ناقشوا خلالها المعايير الدولية لفضّ النزاعات، والإطار القانوني للانتخابات البلدية والنقابية، إضافة إلى مراحل العملية الانتخابية وآليات الفرز وإعلان النتائج، مع استعراض اللائحة التنفيذية ومناقشة محاضر الاقتراع والنزاعات المحتملة خلال يوم الاقتراع.

ومن المقرر أن تتواصل الورشة حتى الأول من مايو، وتشمل في يوميها الثاني والثالث محاور متقدمة حول تسبيب الأحكام، ودور النيابة العامة، وشروط الترشح، إضافة إلى الجريمة الانتخابية وآليات التحقق من الشكاوى والطعون.