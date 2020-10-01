رؤساء بلديات لندن ونيويورك ولوس أنجلوس وباريس يُقاطعون قمة سعودية

انضم رئيس بلدية لندن صادق خان إلى رؤساء بلديات نيويورك ولوس أنجلوس وباريس في رفض حضور أو إرسال ممثل لقمة دولية كبرى تستضيفها السعودية هذا الأسبوع، بحسب ما أفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

يأتي ذلك في حين، بدأت قمة “أوربان 20” لرؤساء بلديات المدن الكبرى في مجموعة العشرين في العاصمة السعودية الرياض، أمس الأربعاء، وتستمر 3 أيام.

ودعت حملة يقودها نشطاء حقوقيون، رؤساء البلديات في جميع أنحاء العالم، إلى عدم حضورها احتجاجا على ملف حقوق الإنسان واعتقال السياسيين في المملكة.

واستجاب رئيس بلدية لندن البريطانية، صادق خان في البداية لحملة المقاطعة الشعبية بالقول إنه لن يحضر شخصيا، لكن مع تصاعد الضغط، أعلن أنه لن يشارك بنفسه أو ممثل عنه بسبب ملف حقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس بلدية نيويورك الأمريكية بيل دي بلازيو عن انسحابه من القمة بسبب مخاوف متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

كما أعلن عمدة لوس أنجلوس الأمريكية، إريك غارسيتي، أنه لن يشارك معربا عن قلقه بشأن حقوق المرأة في السعودية.

من جهتها قالت رئيسة بلدية باريس الفرنسية آن هيدالغو، إنها لا تستطيع التفكير في القمة بينما تواصل السعودية احتجاز الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، التي حصلت على الجنسية الفخرية لمدينة باريس في عام 2019.