رؤساء حوالى 30 حزباً يلتقون المبعوثة الأممية.. رسالة شديدة اللهجة!

اجتمع رؤساء حوالى 30 حزباً مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته.



وفي كلمته التي “تلقى موقع عين ليبيا نسخة منها”، خاطب رئيس تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي، الممثلة تيته، قائلا: “لقد مر على ليبيا حتى الآن عشرة مندوبين أضاعوا على ليبيا 14 سنة من الزمن وغداً ستنتهي مهمتك وتذهبين مثلهم ويأتي المندوب الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر.. إلخ”.

وأضاف: “الأمر واضح بالنسبة للشعب وهو أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن لا يريدان حلاً في ليبيا نفس أسلوب إدارة الأزمة واضاعة الوقت الذي يتبعه المبعوثين هو ما تقومين به لقات و اجتماعات شرقاً وغرباً وزيارات لدول الجوار والمحصلة لا شيء”.

وتساءل: “كيف سيتم تشكيل حكومة موحدة أو اجراء انتخابات والسلاح له الكلمة العليا في كل مكان، أمس نجل “المشير صدام” يستقبل في تركيا استقبال الفاتحين واتفاقيات على توريد سلاح وطائرات وتدريب، من يضمن أن هذا التقارب هو بادرة “لعودة حفتر” إلى طرابلس بقوة السلاح”.

وقال الشبابي: “الليبيون ملّو من هذا السيناريو الذي يستمر على حساب اقتصادهم ومستقبل أولادهم، هل تستطيعين أن تلزمي مجلس الامن بتفعيل آلية فض النزاعات وتطبيقها في ليبيا، لا نعتقد ذلك، لذا، إذا لم تقدمي استقالتك قبل نهاية مدتك سنرى مندوب جديد بعد نهاية هذه السنة وتستمر معاناة الشعب إلى أن يدرك الجميع أن الحل يمكن في أن نتفق جميعاً على مصلحة بلادنا لا علي التعويل على البعثة”.