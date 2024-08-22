رؤساء لجان مجلس الدولة يدعون لجلسة يترأسها أكبر الأعضاء سناً

دعا رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للدولة إلى عقد جلسة عامة للمجلس يترأسها أكبر الأعضاء سناً وأصغرهم سناً مقررا، وذلك لاستكمال انتخابات باقي أعضاء مكتب الرئاسة يوم الأربعاء القادم بمقر المجلس في طرابلس.

جاء ذلك في بيان مشترك صُدِر عقب اجتماع رؤساء اللجان، اليوم الخميس، لدراسة الأوضاع التي وصل إليها المجلس الأعلى للدولة.

وأشار البيان إلى خطورة الانقسام الذي نتج عنه الاختلاف على نتيجة انتخابات رئاسة المجلس التي أجريت يوم 6 أغسطس الجاري، والانسداد نحو الوصول إلى حل لهذه الأزمة.

وأعلن رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس عن رفضهم الدعوة لعقد جلسة عامة من كلا طرفي النزاع وذلك لما اعترى مشروعيتهما من تنازع، وعدم مشاركة اللجان فيها وإبداء رأيهم بجدول الأعمال.

وأكد البيان على أنه جرى الاتفاق بالإجماع على أن الورقة الانتخابية محل النزاع هي ورقة باطلة، ولا يعتد بها، وذلك لما اعتراها من تمييز واضح كونها لأول مرة في تاريخ انتخابات المجلس تكتب بهذه الطريقة، وأيضا عدم تمسك مراقب أحد الطرفين بها واعتبارها ورقة بيضاء إلا بعد إتمام عملية الفرز.

بيان رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للدولة بشأن آخر مستجدات العمل بالمجلس. تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة‏ في الخميس، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤