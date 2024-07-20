رؤساء مكاتب منظمات الأمم المتحدة يجرون زيارة لمدينة الكفرة (صور)

أجرى وفد ضم رؤساء مكاتب منظمات الأمم المتحدة في ليبيا، زيارة لمدينة الكفرة للوقوف على أوضاع اللاجئين في المدينة وبحث احتياجاتهم الأساسية.

وبحسب وكالة “وال”، ضم الوفد رؤساء مكاتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وتضمنت الزيارة “الاطلاع على أوضاع مستشفى الكفرة العام، وتقديم الدعم للمستشفى الذي ضم معدات طبية أساسية، وأسرّة لأقسام الإيواء، وكراسي متحركة، وأجهزة تخطيط القلب، وأدوات التعقيم والمختبرات لرعاية ما قبل الولادة”.

والتقى الوفد خلال زيارته للمدينة برئيس المجلس البلدي ولجنة الطوارئ الأمنية المشتركة، وأشاد “بدور وجهود السلطات المحلية في تلبية الاحتياجات الأساسية لإعداد اللاجئين للمدينة”.

وأكد الوفد خلال زيارته، “بأن التحديات كبيرة وهناك حاجة ملحة لدعم السلطات المحلية وتعزيز الخدمات والمساعدات الإنسانية”.