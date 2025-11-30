رؤية جديدة لمستقبل واعد.. الدبيبة يفتتح مؤتمر «الدبلوماسية الليبية»

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم، انطلاق فعاليات مؤتمر الدبلوماسية الليبية، المقام تحت شعار “رؤية جديدة لمستقبل واعد”، والذي يُعقد في قاعة برج الحياة.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة استراتيجيات تعزيز الدور الدبلوماسي لليبيا، واستعراض الخطط المستقبلية لتطوير العلاقات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح البلاد.

ويأتي هذا المؤتمر في ظل جهود الحكومة الليبية لتطوير سياساتها الدبلوماسية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية بعد سنوات من التحديات السياسية والأمنية. ويعكس شعار المؤتمر الطموح إلى إعادة بناء صورة ليبيا الخارجية وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.