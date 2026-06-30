رؤية حكومية جديدة لتطوير «قطاع الإسكان» في ليبيا

استعرض وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية المهندس عصام التموني رؤية الوزارة لمعالجة أزمة السكن في ليبيا، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى الدولي للتخطيط والتنمية المنعقد في طرابلس بتاريخ 29 يونيو 2026، والذي تنظمه وزارة التخطيط بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت ومعهد التخطيط التابع للوزارة.

وخلال الجلسة، قدم الوزير عرضًا حول الخطط والبرامج الهادفة إلى تطوير قطاع الإسكان، مؤكدًا العمل على إيجاد حلول عملية ومستدامة قادرة على تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة في مختلف المناطق، بما يواكب متطلبات التنمية العمرانية.

وشدد على أهمية تبني مقاربات تخطيطية طويلة المدى لمعالجة أزمة السكن، ضمن رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة التخطيط الحضري في البلاد.

وشهدت الجلسة مداخلة لوزير التخطيط، استعرض خلالها رؤية الوزارة تجاه التنمية المستدامة، وشرح محاور وأهداف الاستراتيجية الوطنية “ليبيا 2050”، الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المدى البعيد.

وتأتي هذه النقاشات في ظل تحديات متزايدة يواجهها قطاع الإسكان في ليبيا نتيجة النمو السكاني وتراجع وتيرة المشاريع السكنية خلال السنوات الماضية، ما يدفع نحو تبني رؤى تخطيطية بعيدة المدى وربطها باستراتيجيات التنمية الوطنية الشاملة مثل “ليبيا 2050”.