رؤية لموقع ليبيا الاقتصادي وتنافسيتها بعد الإصلاح

ستتمتع ليبيا باقتصاد مستدام نشط ومتنوع ومزدهر وإنتاجية وتنافسية عالية وتكون ليبيا في إحدى المراتب العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمية واقتصادها الكلي غاية في الاستقرار فمعدلات التضخم فيه صغيرة ووضعها المالي ممتاز، كما أن ميزانياتها دائما منظمة وتعكس سياساتها الاقتصادية وتصنيفها الائتماني ممتاز ولذلك فهي دائما في المراتب الأولى عالميا في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي وهي تمتلك قطاع طاقة وتعدين منظما وفعالا يعمل بشكل كفء ويضاعف من مخزونه الطاقوي وإنتاجه وبذلك يضاعف من الناتج المحلي الإجمالي الناتج عن دخل النفط والغاز والموارد الطبيعية ويدخل قطاع الطاقة في مشاريع جديدة لتصنيع النفط والغاز وإنتاج الكهرباء من الغاز والطاقة الشمسية للاستهلاك المحلي وتصدير الفائض إلى أوروبا ودول الجوار واسيا ومختلف مناطق العالم، وتصبح ليبيا من الدول المصدرة للمنتجات النفطية والكهرباء المولدة من الغاز والطاقة الشمسية.

كما تخرط وتكتشف ليبيا مواردها الطبيعية وتقوم عليها الصناعات المختلفة، وتستخدم الموارد النفطية وموارد التعدين وصناعاته ومدخرات الأفراد والاستثمارات الليبية والاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار في قطاعات الإسكان والاتصالات والصناعة والزراعة والسياحة والنقل والتعليم والصحة وغيرها، ويصل الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الأخرى غير النفط والغاز إلى قيمة تساوي أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الناتج عن دخل النفط والغاز.

وتصبح في ليبيا بيئة أعمال حديثة بمدخلات أعمال جيدة وقواعد وحوافز لتشجيع الاستثمار والابتكار وتوفر الصناعات المساندة مع ظروف طلب ممتازة نتيجة ارتفاع مستويات المعيشة، والبنية التحتية مناسبة للأعمال والبنية العلمية والتقنية والإدارية متطورة والخدمات الحكومية للأعمال متوفرة وفقا لأحدث الطرق مع سرعة وسهولة الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات وبداية الأعمال وهناك تشجيع واضح للاستثمار وحوافز متعددة للاستثمار المحلي والخارجي، وتوفير لجملة من الإعفاءات الضريبية وإلغاء اغلب حواجز المنافسة ووجود قوانين تنظم الملكية وعدم الاحتكار والشفافية كما تتوفر الخدمات والصناعات المساندة الكفؤة التي تهتم بمزودي الخدمات والموردين إضافة إلى التطور والرقي في الطلب نتيجة ارتفاع مستويات المعيشة.

وتتميز الشركات الوطنية في مزاولة الأعمال حيث تدار بكفاءة وتمتلك عمليات واستراتيجيات متطورة وشبكات أعمال على مستوى عال من المهنية فتوسع الشركات الليبية مشروعاتها في كل القطاعات وتزدهر الصناعة والزراعة والسياحة ومشروعات الطاقة والإسكان وبناء المدن وغيرها وتتنافس الشركات الأجنبية لتقيم عملياتها واستثماراتها في ليبيا كما تتواجد الشركات الليبية في عدد من الدول الأفريقية والعربية والأجنبية وتصبح ليبيًا من افضل الأماكن للاستثمار.

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