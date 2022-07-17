رئاسة أركان حرس الحدود الليبي تجتمع مع قوات “الكاربنيري” الإيطالية

ناقش رئيس أركان حرس الحدود خلال الاجتماع الفني الأول لوضع وتحديد البرامج التدريبية اللازمة لمنتسبي رئاسة أركان حرس الحدود الليبي، بالتعاون مع قوات “الكاربنيري” الإيطالية ما سيتم تنفيذه من برامج تدريبية داخلية وخارجية لمنتسبي حرس الحدود الليبي، بما يواكب التطور التقني في حماية ومراقبة الحدود من جميع الأخطار.

وشارك بالاجتماع رئيس بعثة الدعم العسكري الإيطالي بليبيا، ومعاون رئيس أركان حرس الحدود بصفته ممثل حرس الحدود باللجنة العسكرية المختلطة، بالإضافة إلى آمر وحدة الإيفاد بإدارة التدريب برئاسة الأركان العامة.

وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي -وفق الصفحة الرسمية- أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون المنبثق عن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية الإيطالية المختلطة، موضحة أنه قدمّ عرض مرئي عن المهام والرؤيا الاستراتيجية لحرس الحدود.