رئاسة ألمانية إيطالية فرنسية لمؤتمر باريس حول ليبيا

قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني، إن مؤتمر باريس حول ليبيا سيعقد تحت رئاسة إيطالية ألمانية فرنسية مشتركة.

وأوضحت سريني بحسب وكالة نوفا، أنّ المؤتمر سيؤكد على دعم المسار الانتخابي والحاجة لحل ليبي ليبي شامل للأزمة، والبدء بعملية سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، تماشيا مع خطة العمل التي أقرتها مؤخرا اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وتابعت سيريني أن الانهيار في ليبيا والاستنزاف التدريجي للموارد الطبيعية في المنطقة بفعل تغير المناخ أدى إلى اختلال التوازن في منطقة الساحل وهو ما يهدد بانهيار هذه الدول.