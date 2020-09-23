رئاسة الأركان العامة تبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا وتركيا

التقى رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد الحداد، أمس الثلاثاء، بمكتبه في العاصمة طرابلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو جريمالدي ومرافقه الملحق العسكري بالسفارة العقيد بحار باولو سبينا.

وأفاد المكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة، بأن اللقاء تناول تفعيل التعاون والتنسيق بين الجانبين وبخاصة على المستوى العسكري.

واستهل رئيس الأركان العامة حديثه مرحبا بالضيوف، وتطرق إلى ملفات التعاون الأمني والعسكري ووضع برامج للتدريب واستقبال الطلبة العسكريين الليبيين بالكليات العسكرية الإيطالية، وكذلك في مجال إزالة الألغام.

يأتي ذلك في حين، استقبل الفريق أول ركن محمد الحداد، الملحق العسكري بسفارة تركيا لدى ليبيا العقيد غوكهان طرغوت.

ورحّب الفريق الحداد بالملحق العسكري شاكرا لدولة تركيا مواقفها الثابتة لدعم ليبيا في مواجهة العدوان على العاصمة والشرعية.

كما تناول اللقاء آفاق التعاون المشترك وتعزيز سُبل الدعم في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية والأمنية بين البلدين الصديقين.