رئاسة الأركان العامة تبحث جهود النهوض بالمؤسسة العسكرية

عقد رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، اجتماعاً موسعاً، بديوان وزارة الدفاع في طرابلس، مع الأمين العام لرئاسة الأركان العامة، ورؤساء الأركان النوعية، ورؤساء الهيئات ومدراء الإدارات العسكرية، والمدعي العام العسكري، ومدير مكتب وزير الدفاع.

وأفادت رئاسة الأركان العامة، بأن الاجتماع يأتي في إطار جهود النهوض بالمؤسسة العسكرية، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجهها.

ويأتي الإجتماع لاستكمال باقي المواضيع ذات العلاقة التي تم مناقشتها في الاجتماع السابق بتاريخ 19 أبريل الجاري.

ووجّه رئيس الأركان العامة كل الحضور، بضرورة وضع خطة عمل للمرحلة القادمة.