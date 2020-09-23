رئاسة الأركان العامة تُتابع العملية التعليمية بالمؤسسات العسكرية

عقد رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوفاق رئيس المجلس الأعلى للكليات العسكرية الفريق أول ركن محمد الحداد، اجتماعاً موسعاً، أمس الثلاثاء، ضم رئيس هيئة الإمداد، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ومدير إدارة التدريب، ومدير إدارة العمليات، وآمر الكلية العسكرية، وآمر الكلية البحرية، وآمر الكلية الجوية، وآمر كلية الدفاع الجوي، وآمر كلية الهندسة العسكرية، وبحضور كبار المعلمين بالكليات العسكرية، وآمر مركز طب الفضاء والأعماق ورئيس لجنة قبول الطلبة.

وأفاد المكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة، بأن هذا الاجتماع يعد الأول بهذا المستوى.

ورحّب رئيس الأركان العامة في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس والحضور مؤكداً حرصه على دعمه للعملية التعليمية بالمؤسسات العسكرية واستمراريتها وتهيئة كل الظروف الملائمة لها.

واستمع رئيس الأركان العامة لأعضاء المجلس الأعلى بالكليات العسكرية للعديد من الملاحظات والوقوف على المشاكل التي تواجهها الكليات العسكرية لاستيعاب الطلبة الجدد، واعداً النظر فيها وبشكل عاجل وتقديم كافة الإمكانيات لنجاح الخطة التدريبية.

كما وجّه رئيس الأركان العامة تعليماته بسرعة وضع الحلول للإشكاليات التي تواجه طلبة البنيان المرصوص الملتحقين بكلية الدفاع الجوي وذلك لاستكمال برنامجهم التدريبي الخاص.