رئاسة الأركان العامة تنعي وفاة العميد «محمد عبدالله الصداعي»

نعت رئاسة الأركان العامة وإدارة القوات الخاصة الفقيد العميد محمد عبدالله الطاهر الصداعي، آمر القوات الخاصة، الذي وافته المنية أمس الأربعاء 13 نوفمبر 2025م في حادث مؤلم أدمى القلوب.

وقالت في بيان: لقد كان الفقيد مثالًا في الانضباط والشجاعة والإخلاص، قائدًا جسّد معاني الواجب الوطني، أفنى عمره في خدمة وطنه ليبيا وأمنها واستقرارها، جمع بين الحزم والرحمة، وكان قائدًا حكيمًا مصدر فخر للوطن ورفاقه في القوات الخاصة.

وأضافت: إن رئاسة الأركان العامة، إذ تنعي الفقيد، تؤكد على أن رحيله يشكل خسارة كبيرة للمؤسسة العسكرية والوطن بشكل عام، حيث كان الفقيد رمزًا للوفاء والإخلاص في خدمة ليبيا، لقد كان نموذجًا في القيادة العسكرية، وقدم نفسه في سبيل الوطن، حتى آخر لحظة من حياته، كما تعرض الفقيد للغدر من المدعو “سالم فرح الشارف”، الذي تسبّب في وفاته، مما يضيف أبعادًا مؤلمة لهذا الحادث الذي هزّ القلوب.

وتقدمت رئاسة الأركان العامة وإدارة القوات الخاصة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، ولجميع منتسبي القوات الخاصة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصالحين، وأن يلهم أهله ورفاقه الصبر والسلوان.