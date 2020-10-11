رئاسة الأركان العامة تُتابع سير العمل بجهاز حرس المنشآت النفطية

قام رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد الحداد، اليوم الأحد، بزيارة إلى مقر جهاز حرس المنشآت النفطية.

وكان في استقباله رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي الديب وعدد من الضباط بالجهاز.

وجرت هذه الزيارة في إطار الزيارات المتكررة للجهات التابعة لرئاسة الأركان العامة لغرض الوقوف على المشاكل الإدارية لأجل إيجاد الحلول لها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة.

قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد صباح اليوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020 م بزيارة إلى… Gepostet von ‎الجيش الليبي – L.Y. Army‎ am Sonntag, 11. Oktober 2020