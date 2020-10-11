رئاسة الأركان العامة تُتابع سير العمل بجهاز حرس المنشآت النفطية

قام رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد الحداد، اليوم الأحد، بزيارة إلى مقر جهاز حرس المنشآت النفطية.
وكان في استقباله رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي الديب وعدد من الضباط بالجهاز.
وجرت هذه الزيارة في إطار الزيارات المتكررة للجهات التابعة لرئاسة الأركان العامة لغرض الوقوف على المشاكل الإدارية لأجل إيجاد الحلول لها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة.
قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد صباح اليوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020 م بزيارة إلى…
Gepostet von الجيش الليبي – L.Y. Army am Sonntag, 11. Oktober 2020
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