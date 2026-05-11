رئاسة الأركان: القوات الليبية تواصل تدريباتها في أزمير

تواصل القوات التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي مشاركتها في التمرين التعبوي “إيفس 2026” بمدينة أزمير التركية، من خلال تنفيذ تدريبات مكثفة استعدادًا لانطلاق المناورة الفعلية خلال الأيام المقبلة، ضمن فعاليات التمرين العسكري متعدد الجنسيات.

وشهدت التدريبات سلسلة من الأنشطة والتمارين الميدانية المصاحبة لمرحلة التحضير، في إطار رفع الجاهزية الفنية والعملياتية للقوات المشاركة.

وفي سياق متابعة الاستعدادات، أجرى آمر القوات المشاركة زيارة ميدانية إلى الزورق “الشفق” المشارك في فعاليات التمرين، للاطلاع على التجهيزات الفنية والتحضيرات الخاصة بالزورق، والتأكد من جاهزية الأطقم لتنفيذ المهام الموكلة إليها خلال المناورات.

كما شهدت الفعاليات زيارة رسمية لوفد تابع لرئاسة الأركان العامة التركية، ضم رئيس شعبة التدريب وهيئة المناورات، حيث اطلع الوفد على مواقع تدريب القوات المشاركة، وأشاد بمستوى الانضباط والأداء الذي أظهرته القوات الليبية المشاركة في التمرين.

وحضر آمر القوات وعدد من الضباط من مختلف الوحدات التابعة لرئاسة الأركان العامة جانبًا من التجهيزات النهائية الخاصة بالمناورة، في موقع التمرين الفعلي، ضمن التحضيرات الجارية لانطلاق المرحلة التنفيذية من التدريب العسكري.

هذا ويُعد تمرين “إيفس” من أبرز المناورات العسكرية التي تستضيفها تركيا بمشاركة قوات من عدة دول، ويهدف إلى تعزيز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية القتالية بين القوات المشاركة، من خلال تدريبات ميدانية وبرية وبحرية وجوية تحاكي سيناريوهات عملياتية متعددة.