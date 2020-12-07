رئاسة الأركان تبحث آفاق التعاون المشترك مع بريطانيا

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد علي الحداد، بمكتبه في العاصمة طرابلس، السفير نيكولاس هوبتن سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، رفقة العقيد مارك يافن الملحق العسكري المعتمد لدى ليبيا.

ورحّب الفريق أول ركن محمد الحداد بالوفد، شاكرا للمملكة المتحدة مواقفها الدولية الثابتة لدعم ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي برئاسة الأركان، بأن اللقاء تناول آفاق التعاون المشترك وتعزيز سبل الدعم في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية والأمنية بين البلدين الصديقين.