رئاسة الأركان تبحث إعادة وتنظيم الملاك بالهيئات والإدارات العسكرية

عُقِد بمقر رئاسة أركان القوات البرية، في العاصمة طرابلس، اجتماع ضم الأمين العام لرئاسة الأركان العامة، ورئيس أركان القوات البرية، وعدد من رؤساء الهيئات ومدراء الإدارات العسكرية بالجيش الليبي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة ما وصلت إليه أعمال لجان إعادة وتنظيم الملاك بهيئات وإدارات الجيش الليبي.

كما تم الطرق لأهم الإجراءات الواجب اتخاذها، للاستفادة من منتسبي الوحدات العسكرية، والعمل على إيجاد الحلول لبعض المشاكل والعراقيل الإدارية والمالية، التي يمكن أن تواجه العمل بوحدات الجيش الليبي.