رئاسة الأركان تبحث سبل التعاون العسكري مع إسبانيا

عقد الفريق دكتور صلاح الدين النمروش، معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع الملحق العسكري الإسباني لدى ليبيا، العقيد خافيير باردو دي سانتايانا، وذلك بمقر رئاسة الأركان العامة في طرابلس.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون العسكري بين ليبيا وإسبانيا، مع التركيز على مجالات التدريب والتأهيل وسبل تطويرها بما يعزز من قدرات الجيش الليبي.

وشهد الاجتماع حضور الملحق العسكري الليبي لدى إسبانيا، اللواء جمال الحدودي، حيث جرى استعراض آليات تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من كفاءة الأداء العسكري في البلدين.