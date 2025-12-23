رئاسة الأركان تختتم مشروع «البرق الخاطف»

اختتمت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تنفيذ مشروع البرق الخاطف، يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، بمنطقة العسة، في إطار برامج رفع الجاهزية والتنسيق العملياتي بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي.

وحضر ختام المشروع معاون رئيس الأركان العامة، وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي صلاح الدين النمروش، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ومعاون آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، إلى جانب عدد من الضباط والكوادر المختصة.

وتضمنت فعاليات المشروع تقديم عرضٍ تفصيليٍ للخرائط والخطط المعتمدة باستخدام الشاشات الذكية، مع استعراض مراحل التنفيذ، وآليات العمل، والأهداف العملياتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والتنظيم، وتعزيز القدرة على إدارة المهام الميدانية بكفاءة.

وعقب الانتهاء من العرض التوضيحي، جرى الحصول على الإذن الرسمي من معاون رئيس الأركان العامة للشروع في تنفيذ مشروع البرق الخاطف وفق الخطة الموضوعة، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة والمهام الموكلة للوحدات المشاركة.

ويأتي المشروع ضمن مساعي رئاسة الأركان العامة لرفع مستوى التنسيق والكفاءة العملياتية، وتعزيز الجاهزية القتالية، ودعم قدرات وحدات المنطقة العسكرية الساحل الغربي، بما يسهم في تنفيذ المهام الميدانية بانضباطٍ عالٍ وقدرةٍ تنظيميةٍ متقدمةٍ.

وفي سياقٍ متصلٍ، نفذت كتيبة 525 دفاع جوي بقطاع مصراته، يوم 15 ديسمبر 2025، تمرينًا تدريبيًا قتاليًا بالذخيرة الحية، باستخدام صواريخ أرض جو بيتشورا، ضمن برامج رفع الجاهزية القتالية لوحدات الدفاع الجوي.

وجاء التمرين بتوجيهات ومتابعة مباشرة من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد، وبدعمٍ متواصلٍ من وزارة الدفاع، شمل توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروع، ومعالجة التحديات الإدارية والفنية، إلى جانب الإشراف والتوجيه المستمر، بما يضمن تحقيق الأهداف التدريبية المرسومة ورفع مستوى الكفاءة العملياتية.

واستند التمرين إلى تخطيطٍ وإعدادٍ فنيٍ وتدريبيٍ استمر لأكثر من أربعة أشهر، خُصص شهرٌ ونصفٌ منها لأعمال تجميع وصيانة صواريخ قديمة وإدخالها ضمن منظومة العمل، بهدف اختبار الجاهزية الفنية والعملياتية للكتيبة، والتحقق من القدرة على التخطيط والتنفيذ الآمن والمنسق، وفق المعايير المحلية والدولية المعتمدة.