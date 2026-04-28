رئاسة الأركان تطلق برامج تدريب في «الحرب الإلكترونية»

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي استمرار تنفيذ دورتين تدريبيتين متخصصتين في مجال الحرب الإلكترونية، وذلك بمقر مدرسة الحرب الإلكترونية، ضمن الخطة التدريبية السنوية للعام 2025–2026، بهدف تطوير القدرات الفنية ورفع كفاءة منتسبي المؤسسة العسكرية.

وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أن الدورة الأولى تشمل تدريبًا في مجال الحاسب الآلي، وموجهة إلى ضباط الصف والمنتسبين لإدارة الحرب الإلكترونية، فيما تتناول الدورة الثانية موضوع الوقاية الإلكترونية، وتستهدف ضباط الجيش من مختلف الأسلحة والصنوف.

وبحسب رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، تهدف هذه البرامج إلى تعزيز الوعي التقني لدى منتسبي الجيش، وتمكينهم من مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الحروب الحديثة، خصوصًا ما يتعلق بالتهديدات الإلكترونية وأساليب المواجهة التقنية.

وقام مدير إدارة الحرب الإلكترونية وآمر مدرسة الحرب الإلكترونية بجولة تفقدية لمتابعة سير العملية التدريبية، والاطلاع على مستوى الانضباط ومدى تنفيذ البرنامج وفق الخطة المعتمدة، مؤكدين أهمية هذه الدورات في بناء قدرات نوعية متقدمة داخل المؤسسة العسكرية.

وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أن هذه البرامج التدريبية تسهم في تنمية مهارات الضباط في مجال الحرب الإلكترونية، ورفع مستوى إدراكهم لأساليب التهديدات الحديثة، بما يساعد على الحد من الخسائر المحتملة الناتجة عن استخدام التقنيات والمعدات الإلكترونية المتطورة.