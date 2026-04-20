رئاسة الأركان: تعزيز التدريب أولوية لـ«رفع الجاهزية»

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي عقد اجتماع عسكري في العاصمة طرابلس، تناول تعزيز التنسيق في مجالات التدريب ومكافحة الإرهاب، وذلك ضمن جهود رفع كفاءة وجاهزية القوات المسلحة.

وبحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي التابع لـ رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، التقى رئيس الأركان العامة الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش، في مكتبه، آمر قوة مكافحة الإرهاب الفريق محمد الزين، لبحث آليات تطوير الأداء الأمني والعسكري ومواكبة التحديات الراهنة.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل، إلى جانب تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب والتطرف، بما يدعم الاستقرار ويعزز الأمن في مختلف المناطق.

كما تطرّق الجانبان إلى أهمية رفع كفاءة العناصر العسكرية، وفق خطط مدروسة تستجيب لمتطلبات المرحلة، وتواكب تطور أساليب مواجهة التنظيمات المتطرفة.

وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجهها نحو توحيد الجهود وتعزيز العمل المؤسسي بين مختلف الوحدات العسكرية، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الانضباط والكفاءة في تنفيذ المهام.

ويأتي ذلك في ظل اهتمام متزايد بتطوير القدرات العسكرية والأمنية، خاصة في مجالات التدريب والتنسيق العملياتي، لمواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب وتعزيز الاستقرار على المستوى الوطني.