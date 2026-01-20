رئاسة الأركان تنفذ برامج «صحية وتوعوية» لمنتسبي المؤسسة العسكرية

واصلت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية والطبية والتواصلية، ضمن جهودها لتعزيز الصحة العامة، الثقافة العسكرية، والوعي الأمني بين منتسبي المؤسسة العسكرية وطلبة الكليات العسكرية.

ففي طرابلس، قامت اللجنة المكلفة بتسيير القافلة الطبية بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالمرور على الكلية العسكرية لإجراء الفحوصات الطبية العامة للمنتسبين والطلبة، شملت قياس ضغط الدم، والكشف عن أمراض السكري والصدرية، بالإضافة إلى إعطاء اللقاحات الموسمية، وإلقاء محاضرة توعوية للوقاية من الأمراض المختلفة.

كما نفذت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش سلسلة محاضرات تثقيفية وتوعوية، شملت مقر حرس المنشآت النفطية والكتيبة 166 للحماية والحراسة والمنطقة العسكرية الساحل الغربي، تناولت القوانين المنظمة لعمل جهاز حرس المنشآت النفطية، تأسيس الجيش الليبي، مرض السكري وكيفية التعامل معه في رمضان، والمحاضرات الدينية حول حب الوطن والدفاع عنه.

وفي مدينة مصراتة، شهد مسرح كلية الدفاع الجوي محاضرة حول “الأمن والسلامة”، حضرها طلبة الكلية الجوية وطلبة كلية الدفاع الجوي، لتعزيز الوعي بإجراءات السلامة والالتزام بالتعليمات داخل المؤسسات العسكرية.

كما استقبلت إدارة الشرطة العسكرية في طرابلس، وفدًا من أهالي النزلاء العسكريين الموقوفين في السجون المدنية، حيث استعرض الأهالي مطالبهم المتعلقة بنقل أبنائهم إلى السجون العسكرية، مقدمين مستندات رسمية، وتم التأكيد على أولوية معالجة هذا الملف وفق القوانين واللوائح المعمول بها، لضمان حقوق النزلاء وصون كرامتهم.

وتأتي هذه المبادرات ضمن خطة رئاسة الأركان لتعزيز المناعة الفكرية والسلوكية، ودعم الصحة العامة، وتطوير الثقافة المهنية والأمنية بين منتسبي الجيش الليبي، بما يضمن أداءً عسكريًا محترفًا وفعالًا.