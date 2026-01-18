رئاسة الأركان توسع برنامج «القوافل الطبية» الميدانية

تواصل القافلة الطبية التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تنفيذ برنامجها الصحي الميداني، في إطار الاهتمام بالصحة العامة لمنتسبي المؤسسة العسكرية، وفق خطة تشمل المرور على جميع الوحدات العسكرية في مختلف المناطقِ.

وأوضحت رئاسة الأركان العامة أن القافلة، التي تقودها الإدارة العامة للخدمات الطبية العسكرية، تنفذ كشوفات طبية شاملة في عدة تخصصات، إلى جانب تقديم اللقاحات والتحصينات الطبية اللازمة لمنتسبي وحدات الجيش الليبيِ.

وفي هذا الإطار، نفذت القافلة الطبية صباح اليوم السبت زيارة ميدانية إلى مستشفى العيون في طرابلس، بالتنسيق مع إدارة الشرطة العسكرية، وفي سياق التعاون بين مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات الصحية لأفراد الجيشِ.

وشملت الزيارة استقبال الفريق الطبي المختص لإجراء كشوفات العيون لمنتسبي ونزلاء السجون التابعة لإدارة الشرطة العسكرية، باستخدام أجهزة الكشف الطبية المتنقلةِ.

وأجرى الفريق الطبي الفحوصات اللازمة، وقدم المداواة الطبية، مع توفير الأدوية المطلوبة وفق كل حالةٍ.

وأكدت رئاسة الأركان العامة أن عمل القافلة الطبية مستمر في زيارة جميع الوحدات العسكرية بمقراتها، وفق الجداول المعتمدة، والتي انطلقت منذ الأسبوع الماضيِ.

وأشارت إلى أن القافلة تغطي مختلف التخصصات الطبية، بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومستشفى العيون في طرابلسَ.