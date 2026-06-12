رئاسة الأركان توسّع تعاونها مع إيطاليا لدعم «الجاهزية العسكرية»

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي اختتام أعمال اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة في العاصمة طرابلس، عقب يومين من الاجتماعات الفنية التي خُصصت لبحث آفاق التعاون العسكري بين وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة والجانب الإيطالي، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير المؤسسة العسكرية وتعزيز مستوى جاهزيتها.

وبحسب المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، تناولت الاجتماعات مراجعة البرامج التدريبية ومشاريع الصيانة وإعادة التأهيل التي نُفذت خلال عام 2025، إلى جانب دراسة الاحتياجات التي عرضتها رئاسة الأركان العامة ومقارنتها بالمبادرات والبرامج التي طرحها الجانب الإيطالي لدعم مسارات التعاون المشترك.

وأفضت المناقشات إلى الاتفاق على تنفيذ مجموعة من برامج التدريب والتأهيل المشتركة داخل ليبيا وخارجها، بما يدعم تطوير الكوادر العسكرية ورفع كفاءتها الفنية والتخصصية، في انسجام مع خطة رئاسة الأركان العامة الهادفة إلى بناء جيشٍ محترفٍ قادرٍ على مواكبة متطلبات العمل العسكري الحديث.

وشهدت الجلسة الختامية توقيع محضر اللجنة المشترك الذي تضمن البرامج والأنشطة المتفق عليها بين الطرفين، فيما أكد رئيسا اللجنة أهمية مواصلة التنسيق الثنائي والبناء على ما تحقق من تعاون خلال السنوات الماضية، مع العمل على توسيع مجالات الشراكة العسكرية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التعاون في سياق العلاقات العسكرية القائمة بين ليبيا وإيطاليا، والتي تشمل مجالات التدريب والتأهيل الفني ودعم برامج تطوير القدرات، ضمن جهود تستهدف تعزيز كفاءة المؤسسات العسكرية ورفع مستوى الجاهزية المهنية والتقنية.