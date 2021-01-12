رئاسة الأركان تُعلن عن تجنيد عناصر جديدة للانخراط في الخدمة العسكرية

أعلنت إدارة التجنيد والاحتياط برئاسة الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوفاق، عن رغبتها في تجنيد عناصر وطنية والذين يرغبون في الالتحاق للخدمة العسكرية من أجل بناء جيش لحماية الدستور وولائه لله ثم الوطن.

وأوضحت الإدارة أن شروط القبول تتمثل في:

أن يكون المتطوع ليبي الجنسية أن لا يكون متزوج من أجنبية أن لا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 30 سنة أن يكون لائقا صحيا للخدمة العسكرية ألا يكون محكوما عليه في قضية مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أن يجتاز فترة التدريب الأساسي وأن يتعهد بالعمل في أية وحدة عسكرية من وحدات الجيش الليبي داخل حدود الدولة الليبية

وأهابت إدارة التجنيد والاحتياط بشباب ليبيا الجدد بالالتحاق بأشرف ميدان ألا وهو ميدان الجندية حيث مصانع الرجال لبناء جيش قوى قادر على حماية الوطن والشعب والدستور، جيش ذو عقيدة جديدة يكون فيه الولاء لله والوفاء للوطن والشعب بعيداً عن أية تجاذبات سياسية أو جهوية أو قبلية وذلك تجسيداً لمبادئ وأهداف ثورة الـ17 من فبراير والتي ضحى من أجلها خيرة شبابنا بأرواحهم ودمائهم الطاهرة الزكية فارتوت بها كل بقعة من بقاع أرضنا الحبيبة، بحسب الإدارة.

وأضافت الإدارة في إعلانها: “شبابنا.. يا من كان لكم دوراً مميزاً خلال مسيرة ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة هيا بنا معا لبناء جيش قوي قادر على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار هذا الشعب العظيم”.