رئاسة النواب تحيل إلى أعضاء المجلس آلية تشكيل الحكومة المرتقبة

أحالت رئاسة مجلس النواب آلية تشكيل الحكومة الموحدة إلى النواب وفق التعديلات الجديدة بعد التشاور فيها مع رئاسة المجلس الأعلى للدولة

وتضمنت آلية تشكيل الحكومة الموحدة اعتماد خارطة الطريق من مجلسي النواب والدولة بنفس تاريخ إصدار قوانين الانتخابات، وأن يتحصل المترشح لرئاسة الحكومة على تزكية 15 نائباً من النواب و12 عضوا من مجلس الدولة.

وتشترط آلية تشكيل الحكومة عقد مجلسي النواب والدولة جلسة علنية منفصلة ومنقولة إعلامياً ليتم التصويت على المترشحين بطريقة الاقتراع السري.

وبحسب الآلية فإنّ رئيس الحكومة الموحدة هو من يتحصل على المجموع الأعلى للأصوات من تصويت مجلسي النواب والدولة وينال الثقة بمجرد اختياره.