رئاسة النوّاب تجتمع بلجنة خارطة الطريق

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع لجنة خارطة الطريق، بمقر مجلس النواب، في مدينة طبرق.

وبحسب ما أفاد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد تناول الاجتماع آليات عمل اللجنة في وضع خارطة طريق للمرحلة القادمة للوصول إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات وفقاً لإرادة الشعب الليبي، من خلال المعطيات الحالية للعملية الإنتخابية والتواصل مع كافة الجهات والاطراف المعنية.

هذا وأكد مجلس النواب خلال جلسته أمس الاثني، على استمرار لجنة خارطة الطريق التي شكلت بموجب قرار مجلس النواب رقم (13) لسنة 2021م، في عملها من أجل رسم خارطة طريق جديدة للمرحلة القادمة والتواصل مع كافة الأطراف المعنية.