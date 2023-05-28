رئاسيات تركيا.. «أردوغان» يدلي صوته في الجولة الثانية من الانتخابات

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بصوته في جولة الانتخابات الرئاسية الثانية في مدينة إسطنبول، رفقة عقيلته أمينة أردوغان.

وشارك الرئيس التركي في الانتخابات بمدرسة «صفت تشيبي» بمنطقة «أوسكودار» على الجانب الآسيوي لمدينة إسطنبول، حيث كان في استقباله عدد من المواطنين قبيل الانتقال للإدلاء بصوته.

ووضع أردوغان وعقيلته ورقة صوتيهما في الصندوق الانتخابي رقم 3279، حيث وقفا في الطابور وأتما جميع الإجراءات المطلوبة قبيل أن يوقعا ويخرجا من القاعة.

وانطلقت في عموم تركيا صباح الأحد عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها مرشح «تحالف الجمهور»، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح «تحالف الأمة» كمال قليجدار أوغلو.

ومن المقرر أن يدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات من الساعة 8:00 ولغاية الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، حيث سيصوتون في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات.